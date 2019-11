Autokollision mit rund 14 000 Euro Schaden

Direkt vom Einfädelstreifen auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn wechselte am Samstagabend der 26-jährige Fahrer eines VW in Fahrtrichtung Norden an der Anschlussstelle Bamberg-Süd. Der dort herannahende 38-jährige Fahrer eines Audi konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und wurde zusätzlich in die Mittelschutzplanke gedrückt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Pkw beläuft sich auf rund 14 000 Euro.