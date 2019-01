Autokollision mit 4000 Euro Schaden

An der Einmündung der Schaumberger Straße in den Marktplatz Sonnefeld ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Schüler befuhr mit seinem VW Polo die Schaumberger Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat Panda von der Martin-Luther-Straße kommend in Richtung Mitwitz. Der Polo-Fahrer übersah beim Einbiegen den vorfahrtsberechtigten Fiat. Beim Zusammenstoß der beiden Kleinwagen wurden diese erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. pol