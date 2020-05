Autoknacker wurden bei Untersiemau auf frischer Tat erwischt

Mit einem dreisten Fall des Autoteilediebstahls hatten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Coburg am vergangenen Freitagabend zu tun.

Einem Mitarbeiter der Dienststelle, der in seiner Freizeit unterwegs war, fielen gegen 21 Uhr an der Behelfsumfahrung der Anschlussstelle Untersiemau mehrere Personen auf, die sich an einem dort abgestellten Ford Focus zu schaffen machten. Der Beamte verständigte, wie es im Polizeibericht heißt, Kollegen seiner Dienststelle, welche wenige Minuten später eintrafen.

Als sie das Polizeiauto sahen, rannten drei Personen vom Fahrzeug weg, konnten aber kurz darauf aufgrund fehlender Deckungsmöglichkeiten gestellt werden.

Bei den Männern handelte es sich um zwei Brüder im Alter von 27 und 31 Jahren sowie einer 24-jährigen Freundin der Brüder. Alle drei stammten aus dem Landkreis Nürnberger Land.

Motorhaube abgetrennt

Am abgestellten Ford Focus hatten die zwei Brüder mit einer Akkusäbelsäge bereits die Motorhaube abgetrennt und waren dabei, Katalysator und Partikelfilter auszubauen. Außerdem hatten sie bereits zwei Seitenscheiben eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen.

Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen fest und nahm sie zur Klärung des Sachverhalts in die Dienststelle mit. Bei den Vernehmungen stellte sich dann heraus, dass die beiden Brüder den ohne Kennzeichen abgestellten Ford Focus vor wenigen Tagen zufällig gesehen hatten.

Jetzt waren sie mit Spezialwerkzeug zurückgekommen, um das Fahrzeug "auszuschlachten" und die ausgebauten Teile gewinnbringend zu veräußern. Um nicht aufzufallen, hatten sie den Ford mit ihrem Mercedes C-Klasse mit einer Abschleppstange von der Straße weggezogen, so dass man den Ford beim Vorbeifahren nicht mehr sehen konnte. Im Schutz der einbrechenden Dunkelheit hatten sie anschließend mit ihrer Arbeit begonnen.

Da alle drei Personen umfangreich aussagten, konnten sie nach Durchführung der Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entlassen werden. Die Verkehrspolizei beschlagnahmte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihr Tatwerkzeug und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Erhebliche Schäden

Der aufgebrochene Ford Focus wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Aufgrund der erheblichen Ausbauschäden hat das rund 18 Jahre alte Fahrzeug nur noch Schrottwert.

Der Eigentümer, ein in Rumänien wohnender rumänischer Staatsangehöriger, wird in den nächsten Tagen informiert, ob er allerdings daran interessiert ist, darf bezweifelt werden. Denn der Eigentümer musste bereits vor acht Wochen sein Fahrzeug, mit dem er in eine Polizeikontrolle geraten war, an der Behelfsumfahrung abstellen. Seither war er einer wiederholten Abholaufforderung der Polizei nicht nachgekommen. Nun wird er das Fahrzeug nach Freigabe der Staatsanwaltschaft nur noch zu einem Schrottplatz bringen können. pol