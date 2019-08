Autoknacker unterwegs

Am Donnerstag stellten in Adelsdorf fünf Anwohner fest, dass sie bestohlen worden waren. Ein oder mehrere bislang Unbekannte hatten die Fahrzeuge der Adelsdorfer geöffnet und die Pkw nach Wertgegenständen durchsucht. In einem Fall im Luxemburger Weg wurde sogar das Garagentor geöffnet und ein darin befindliches Mountainbike der Marke Ghost/Lector entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/6394-0 in Verbindung zu setzen.