Die hintere Tür eines in der Bachstraße abgestellten Suzuki Vitara versuchten Unbekannte in der Nacht zum Samstag gewaltsam aufzubrechen. Jedoch scheiterte das Vorhaben. Der angerichtete Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wem sind an dem Pkw verdächtige Personen aufgefallen? Um Hinweise bittet die Polizei-Inspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310.