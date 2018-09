Autoknacker scheitert an Mercedes

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Montag, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, in der Weingärtnerstraße an einem Mercedes zu schaffen und versuchte, diesen aufzubrechen. Dadurch wurden die Dichtungsgummis der hinteren Türen beschädigt und die Verkleidung der B-Säule nach außen gebogen. Dem Täter gelang es nicht, das Fahrzeug zu öffnen, so dass kein Beuteschaden entstand. Der verursachte Schaden am Mercedes beträgt etwa 1000 Euro.

Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei-Inspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.