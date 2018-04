Autoknacker macht erstmal Pause

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 15. März bis 8. April in einer Tiefgarage in der Hauptstraße das Heckklappenschloss eines älteren VW Golf aufgebrochen und sich offenbar längere Zeit in dem Fahrzeug aufgehalten. Gestohlen hat der Unbekannte nichts. Allerdings hinterließ er mehrere Zigarettenstummel und Getränkeflaschen, die nun spurentechnisch untersucht werden. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 100 Euro. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter Telefon 09132/78090 bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach melden.