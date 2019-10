Autoknacker in Haundorf unterwegs

In der Nacht zum Sonntag hat es in Haundorf zwei Pkw-Aufbrüche gegeben. Zunächst erstattete ein Geschädigter Anzeige, nachdem er festgestellt hatte, dass an seinem VW Golf, der in der Feldstraße abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen und anschließend das Autoradio entwendet worden war. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch in der Haundorfer Straße die Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen wurde. Zwar wurden aus diesem Auto keine Gegenstände gestohlen, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.