Autoknacker gefasst

An verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet wurden der Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag insgesamt sechs Autoaufbrüche gemeldet. Die unbekannten Täter schlugen jeweils die Autoscheiben ein, durchwühlten die Fahrzeuge und entnahmen die Wertsachen. An den Fahrzeugen wurde zudem ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Als Tatverdächtige wurden Bewohner der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken festgenommen. Bei den albanischen Staatsangehörigen wurde das Diebesgut der zurückliegenden Pkw-Aufbrüche aufgefunden, weshalb ihnen alle sechs Taten zur Last gelegt werden. red