Autokino: Vieles ist möglich, nur nicht am Schlossplatz

Er wolle Dinge "klar- und richtigstellen", sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). Denn in den sozialen Netzwerken seien "unschöne Diskussionen" entbrannt wegen der Haltung der Stadt.

Wie berichtet, hatte es beim Ordnungsamt vier Anfragen von Veranstaltern gegeben, die "Autokino" anbieten wollten. Diese Anfragen seien aber wenig konkret gewesen, sagte Sauerteig. Deshalb seien alle aufgefordert worden, ihre Vorstellungen zu konkretisieren: an welchem Standort, wie lange, wie viele Vorstellungen. Noch bis 29. Mai hätten die Bewerber Zeit, diese Konzepte vorzulegen.

Gleichzeitig habe das Ordnungsamt darauf hingewiesen, dass der Schlossplatz "sicherlich nicht in Frage kommt", zumindest, wenn es sich um ein länger bestehendes Angebot handeln solle - allein schon wegen des Verkehrs. "Das kann man mal für zwei Wochenenden machen, aber nicht über mehrere Wochen", sagte Sauerteig. Die Stadtverwaltung könne die Interessenten auch nicht beraten, welches Konzept denn wo umsetzbar und genehmigungsfähig wäre. Das gehe schon aus Gründen der Gleichbehandlung nicht. Wenn aber ein Konzept den Zuschlag erhalten habe, helfe die Stadt gerne bei der Umsetzung, betonte Sauerteig.

Konkret hatte sich ein Veranstalter aus Ahorn beschwert, dass er lange keine verbindliche Aussage der Stadtverwaltung erhalten habe. Doch da habe "die Bewältigung der Pandemie" derzeit Vorrang, sagte der OB. "Wir nähern uns auch in der Stadt bei den Infektionszahlen den Grenzwerten, die lokal einschränkende Maßnahmen mit sich bringen würden." Vor diesem Hintergrund sei eine Ausnahmegenehmigung für ein Autokino schwer darstellbar.

Abgesehen davon sei Coburg in der glücklichen Situation, dass es noch ein privat geführtes Kino in der Stadt gebe - allerdings wegen Corona geschlossen, sagte der OB. "Wir sollten auch berücksichtigen, dass es mal wieder öffnen will." sb