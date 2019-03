Autokennzeichen in Hainstraße gestohlen

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in Forchheim das amtliche hintere Kennzeichen eines Autos gestohlen. Dieses Fahrzeug hatte die 51-jährige Geschädigte in der Hainstraße geparkt. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0. pol