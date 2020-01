Autofahrt endet in der Gartenmauer

Eine 34-jährige VW-Fahrerin geriet am Freitagnachmittag in Wilhelmsthal von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallpfosten und einer Gartenmauer am Fahrbahnrand. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Am Metallpfosten sowie an der Gartenmauer des Grundstücks eines Anwohners entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. pi