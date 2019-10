Bei der Haßfurter Polizei zeigte eine Autofahrerin eine Unfallflucht in Würzburg an. Dort war ihr geparkter Pkw am Mittwoch zwischen 9.20 und 18 Uhr angefahren worden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Skoda der Frau stand in der Richard-Wagner-Straße. Der Unfallverursacher flüchtete, und nach ihm sucht jetzt die Polizei.