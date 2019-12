Autofahrerin zeigt bei Schlägerei Zivilcourage

Durch ihr mutiges Einschreiten verhinderte am Samstagmorgen eine Autofahrerin im Stadtgebiet Schlimmeres. Bei einer handfesten Schlägerei fuhr sie mit ihrem Auto schützend vor einem am Boden liegenden Mann. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach drei derzeit noch unbekannten Tätern.

Gegen 6.30 Uhr gerieten die fünf Männer auf dem Gelände einer Tankstelle am Berliner Ring aus unbekanntem Grund in Streit. Drei russisch sprechende Angreifer gingen auf zwei andere Männer los und verpassten ihnen mehrere Schläge. Eine vorbeifahrende Autofahrerin erkannte die Situation und trennte die Angreifer von einem am Boden liegenden Mann, indem sie mit ihrem Auto dazwischen fuhr.

Während die drei Schläger flüchteten, mussten die beiden Angegriffenen von einem Arzt behandelt werden. Sie zogen sich Prellungen im Kopfbereich zu.

Die drei Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

· etwa 25 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, trug einen längeren Bart, einen roten Pullover und eine rote Hose;

· etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, trug eine "Adidas"-Jacke,

· etwa 25 Jahre alt, trug weiße Schuhe und eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet unter Telefon 0951/9129-491 um Zeugenhinweise. red