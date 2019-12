Autofahrerin wird bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall in Ebelsbach. Am Dienstag gegen 16.10 Uhr befuhr eine 42-jährige Renault -Lenkerin die Georg-Schäfer-Straße. Als sie an der Tankstelle nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine folgende 28-jährige VW-Polo-Fahrerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den Renault auf. Sie wurde leicht verletzt und kam zur Vorsorge in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt 2000 Euro. red