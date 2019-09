Eine 77-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag die Treppendorfer Straße und übersah das Stoppschild an der Einfahrt zur B 22. Frontal stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Renault zusammen. Die 27-jährige Renault-Fahrerin sowie ihre beiden vier- und neunjährigen Kinder wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt rund 17 000 Euro.