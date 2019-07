In der Ringstraße in Herzogenaurach hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller ereignet. Eine 50-jährige Autofahrerin wollte von der Röntgenstraße kommend in die Ringstraße abbiegen und übersah den von links kommenden Roller. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 52-jährige Fahrerin des Zweirads leichte Verletzungen, die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt 9000 Euro. pol