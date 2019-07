Eine 72-jährige Autofahrerin und ein 52-jähriger Radfahrer waren in einen Unfall am Donnerstagmorgen in der Luitpoldstraße in Hirschaid verwickelt. Die Frau fuhr mit ihrem VW Golf stadteinwärts, um nach rechts in die Hofstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Der Radler stürzte beim Zusammenstoß, zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.