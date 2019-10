Beim Abbiegen von der Kreisstraße BA 25 auf die Staatsstraße 2244 übersah am Montagmorgen eine 66-jährige Ford-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 53-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 600 Euro. pol