Autofahrerin übersieht Mofafahrer

Leichte Verletzungen hat ein Mofafahrer am Montag in Forchheim erlitten, nachdem ihn eine Autofahrerin übersehen hatte. Am Nachmittag fuhr eine 74-jährige Suzuki-Fahrerin die Bayreuther Straße stadtauswärts. Bei einem Einkaufsmarkt wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie den rechts in gleicher Richtung neben ihr fahrenden Mofafahrer. Bei der anschließenden Berührung stürzte der 19-jährige Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.