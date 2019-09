Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer

Am Sonntag kurz nach 20 Uhr ereignete sich an der Einmündung Rodezstraße/Berliner Ring ein Verkehrsunfall, weil eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin beim Linksabbiegen einen 16-jährigen Fahrradfahrer übersehen hatte. Der junge Radler zog sich dabei eine Verletzung am Fuß zu.

E-Bike wechselt den Besitzer Ein schwarzes E-Bike wurde am Samstag zwischen 5.15 und 7.45 Uhr vor einem Café am Schönleinsplatz gestohlen. Das Rad hat einen Wert von rund 2500 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet?

Polizeibeamte hatten richtigen Riecher Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte am Sonntag gegen 4 Uhr, als sie einen 23-jährigen Autofahrer kontrollierten. Dabei stellte sich heraus, dass er mit rund 0,7 Promille am Steuer saß. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. pol