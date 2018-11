Autofahrerin übersieht einen Motorroller

Am Dienstag in den Abendstunden kam es in der Kronacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Eine 76-jährige Dame aus einem nördlichen Nachbarlandkreis wollte an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren und übersah den ihr entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde am Knie leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. pol