Autofahrerin übersieht einen anderen Wagen

Am Samstag gegen 12 Uhr übersah eine 64 Jahre alte Autofahrerin beim Ausfahren aus dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Ebelsbach den vorfahrtsberechtigten Audi eines 60-jährigen Fahrers. Die beiden Autos stießen zusammen. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.