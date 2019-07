Autofahrerin übersieht beim Wenden ein Motorrad

Noch einmal Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße ERH15. Zwischen dem Herzogenauracher Ortsteil Höfen und Tuchenbach wollte eine BMW-Fahrerin, die zum "Open Beatz"-Festival unterwegs war, ihr Auto wenden. Dabei übersah sie laut Polizei ein herannahendes Motorrad, dessen Fahrer nicht mehr bremsen konnte und gegen den BMW fuhr. Durch den Unfall erlitt der Zweiradfahrer rechts eine Schulterprellung und am linken Knie zog er sich eine Schürfwunde zu. Auch im Gesicht erlitt er trotz Helm eine blutende Verletzung. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Auto wurde die linke Fahrzeugseite verschrammt und eingedellt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. pol