Ein verletzter Fußgänger - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Landsknechtstraße ereignete. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin hatte den 60-Jährigen beim Rechtsabbiegen offenbar übersehen. Um nicht angefahren zu werden, sprang der Mann gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel anschließend zu Boden. Durch den Sturz zerbrach eine Glasflasche in seiner Hand. Mit Schnittverletzungen kam der Mann ins Krankenhaus.