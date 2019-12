Autofahrerin touchiert Pkw am Fahrbahnrand

Manchmal geht es zu eng zu im Straßenverkehr. Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro verursachte am Montag um 8.30 Uhr eine 32-jährige Coburgerin beim Zusammenstoß ihres Fahrzeuges mit einem Opel in der Callenberger Straße. Die Frau fuhr mit zu geringem Abstand an dem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und schrammte an diesem entlang, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. An beiden Fahrzeugen entstanden Streifschäden. pol