Autofahrerin täuscht sich

Schaden in Höhe von 5500 Euro entstand bei einem Unfall am Montagmorgen in Haßfurt. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Straße von Prappach nach Haßfurt. Vor dem Kreisverkehr wollte sie nach links in die Straße Godelstatt einbiegen. Sie ordnete sich ein und nahm an, dass das entgegenkommende Auto rechts blinken und abbiegen würde. Sie bog ab und kollidierte mit ihrem BMW mit dem entgegenkommenden VW Golf. Offenbar hatte der starke Nebel die Sicht der Unfallverursacherin beeinträchtigt. Die beiden Autos wurden an der Front stark eingedrückt. Am Golf entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.