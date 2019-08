Autofahrerin streift Biker auf der B 2

Eine Autofahrerin hat am Sonntagvormittag bei Hiltpoltstein einen Unfall mit einem Motorrad verursacht. Die 43-Jährige wollte auf der Kreisstraße von Wildenfels kommend nach links in die B 2 einbiegen. Am Stoppschild hielt sie zunächst an. Einen von links herannahenden Harley-Davidson-Fahrer übersah sie dabei offensichtlich. Sie bog in die Bundesstraße ein und streifte mit der Frontstoßstange das Motorrad. Der Zweiradfahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Dabei zog sich der 60-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein mit auf dem Motorrad befindliches siebenjähriges Mädchen wurde ebenfalls leicht verletzt ins Klinikum Erlangen gebracht. Der Gesamtschaden beträgt 3500 Euro.