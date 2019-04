Autofahrerin steuert durch Straßengraben

Nach einer langgezogenen Linkskurve von Drosendorf in Richtung Merkendorf kam am Mittwochnachmittag eine 31-jährige Mercedesfahrerin von der Straße ab. Sie durchfuhr einen Straßengraben und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde die junge Frau ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.