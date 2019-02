Autofahrerin stand unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Kronach eine Mazda-Fahrerin, die in der Kaulangerstraße unterwegs war. Die 30-jährige Fahrerin zeigte drogentypische Merkmale und wurde deshalb einem Test unterzogen. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Die junge Frau musste sich einer Blutprobe unterziehen und ihren Pkw für die nächsten 24 Stunden stehen lassen. Außerdem wird die Dame demnächst Post von der Bußgeldstelle in Viechtach bekommen und ihren Führerschein für einen Monat abgeben dürfen.