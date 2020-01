Autofahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zeil und Haßfurt (ehemalige Bundesstraße 26) in Höhe Augsfeld. Am Mittwoch gegen 14 Uhr passierte der Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte, aus Augsfeld kommend, mit ihrem VW nach links in die ehemalige B 26 einbiegen. Hierbei übersah sie einen VW, den eine 56 Jahre alte Autofahrerin auf der Vorfahrtsstraße von Haßfurt in Richtung Zeil steuerte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 35-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 56-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.