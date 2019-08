Autofahrerin schätzt Entfernung falsch ein

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall in Hofheim. Am Mittwochnachmittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem VW Sharan die Rügheimer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein 67-Jähriger mit seinem Toyota entgegen. Da die VW-Fahrerin die Entfernung des Toyotas falsch einschätzte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde der 67 Jahre alte Toyota-Fahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. red