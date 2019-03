Autofahrerin reagiert nicht auf Haltezeichen

Eine ungewöhnliche Unfallflucht wird aus Zeil gemeldet. Am Mittwoch um 14.40 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Fiat in der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs. Vor ihm fuhr ein grauer Audi; dessen Fahrerin hielt unvermittelt vor dem Bahnhofsgebäude an, fuhr rückwärts und prallte mit ihrem Wagen gegen den Fiat. Anschließend fuhr sie nach links auf den Parkplatz quer zur Bahnhofstraße und hielt an. Der Fiatfahrer fuhr neben das Auto der etwa 50 bis 60 Jahre alten Fahrerin und gab Handzeichen, dass sie stehen bleiben sollte. Doch die Frau sah ihn an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr aus der Bahnhofstraße in die Bamberger Straße. Dort verlor sie der Fiatfahrer aus den Augen. Da die Stoßstange am Fiat vorne links verkratzt und verzogen ist, entstand Schaden von 500 Euro. Die Polizei sucht die Autofahrerin und bittet um Hinweise, Telefonnummer 09521/9270.