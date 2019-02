Autofahrerin prallt frontal gegen einen Baum

Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 53-Jährige aus Dörfles-Esbach am Mittwoch um 10 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum in der Gothaer Straße zu. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, wollte die Kia-Fahrerin von der Gothaer Straße nach links in die Rückertstraße einbiegen und fuhr beim Abbiegen gegen einen massiven Baumstamm einer Grundstückshecke.

Falsches Schuhwerk

Die Unfallfahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Coburger Klinikum gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von 5000 Euro. Unfallursache dürfte nach ersten Ermittlungen falsches Schuhwerk während der Fahrt gewesen sein. Ein Schlappen am Fuß der Unfallverursacherin verklemmte sich offensichtlich zwischen den Pedalen und löste nach Ansicht der Polizei schließlich den Zusammenstoß mit dem Baum aus. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Hecke entstand nur geringer Sachschaden. Gegen die 53-Jährige ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red