Autofahrerin passt nicht auf

Insgesamt rund 6500 Euro Sachschaden, so die Schätzung der Polizei, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 18.10 Uhr in Uehlfeld ereignet hat. Die unfallbeteiligten Fahrer blieben dank angelegter Sicherheitsgurte unverletzt. Eine 37-jährige Autofahrerin war von der Steigerwaldstraße in die Bahnhofstraße eingefahren und hat dabei ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen, das ein 33-Jähriger steuerte.