Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße von Heßdorf nach Dechsendorf gekommen. Der Fahrer eines Land Rovers wollte nach links in den Pendlerparkplatz abbiegen, was eine hinter ihm fahrende Fahrzeugführerin zu spät erkannte und auf das Auto des 26-Jährigen auffuhr. Verletzt wurde niemand. pol