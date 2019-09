Eine VW-Fahrerin, die von Heßdorf kommend in Richtung Dechsendorf unterwegs war, bemerkte auf der Autobahnbrücke nicht, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge ihre Fahrt verlangsamten. Dabei fuhr sie mit ihrem VW Golf in das Fahrzeugheck des vor ihr fahrenden Volvos, der zudem noch auf einen davor befindlichen Mercedes geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sämtliche Beteiligte blieben aber unverletzt.