Autofahrerin nimmt Radler die Vorfahrt

Eine 63-jährige Autofahrerin hat am Montag kurz vor 7.30 Uhr in der Ortsstraße Klingenberg einem Radler die Vorfahrt genommen. Beim Sturz von seinem Drahtesel zog sich der 53-jährige Radfahrer leichte Verletzungen zu. Er begab sich deshalb in ärztliche Behandlung. An seinem Rad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. pol