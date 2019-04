Autofahrerin mit über 1,6 Promille erwischt

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise kam am Ostersonntag gegen 22.30 Uhr in Lautertal ein Nissan ins Visier einer Polizeistreife. Im Bereich Unterwohlsbach erfolgte dann die Kontrolle des Fahrzeuges. Beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten schon starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Test am Alkomaten erbrachte bei der 40-jährigen Fahrerin ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum Coburg und die Sicherstellung des Führerscheines.