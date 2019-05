Autofahrerin missachtet die Vorfahrt

In der Bechhofer Straße in Gremsdorf hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 62-Jährige hatte mit ihrem Auto die Vorfahrt einer 45-Jährigen übersehen, welche von der Kellerstraße kam. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die 45-jährige Unfallbeteiligte erlitt zudem leichte Verletzungen.