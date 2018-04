Autofahrerin mäht zwei Leitpfosten um

Auf der Kreisstraße in Richtung Hohengüßbach geriet am Sonntag gegen 13.35 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Die Wucht des Aufpralles war so hoch, dass sich beide Airbags öffneten. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.