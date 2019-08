Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwochabend in der Trosdorfer Hauptstraße eine alkoholisierte Autofahrerin angetroffen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille bei der 56-Jährigen. Daraufhin wurde eine Blutabnahme im Krankenhaus angeordnet. Ebenso wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein an die Polizei übergeben. pol