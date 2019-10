Beim Rückwärtsrangieren stieß eine Pkw-Fahrerin gegen das Standrohr eines Straßenschildes. Dieses wurde dabei beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Freitag, gegen 7.50 .Uhr Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Am Standrohr ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.