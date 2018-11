Autofahrerin fährt gegen Kleinlaster

Ein Auffahrunfall mit mindestens 4000 Euro Schaden ereignete sich am Montag gegen 9.15 Uhr in Ebersdorf. Beim Einfahren in die B 303 bemerkte eine 50-jährige Autofahrerin zu spät, dass ein vorausfahrender Kleinlaster wegen des vorfahrtsberechtigten Verkehrs an der Einmündung warten musste. Beim Auffahren auf das Heck des Kleinlasters wurde die komplette Fahrzeugfront des Audi der Frau beschädigt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. An dem Kleinlaster entstand nur ein geringfügiger Schaden.