Autofahrerin fährt bei Dormitz auf Bikerin auf

An der Einmündung der beiden Staatsstraßen zwischen Dormitz und Weiher ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Beide Verkehrsteilnehmer standen an der untergeordneten Straße aus Kalchreuth kommend und wollten nach rechts Richtung Neunkirchen am Brand abbiegen. Als der Autofahrer eine Lücke im fließenden Verkehr erkannte, fuhr er los in der Hoffnung, dass auch die Bikerin starten würde. Von ihr wurde aber die Situation offensichtlich doch anders gesehen und sie fuhr nicht los. Deshalb wurde sie vom Auto erfasst und stürzte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Der Gesamtschaden wird laut Polizei Erlangen-Land auf 1500 Euro geschätzt.