Zeil am Main vor 15 Stunden

Autofahrerin beobachtet Kollision mit ihrem Pkw

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag um 17.30 Uhr in der Hauptstraße in Zeil beobachtet, wie ein weinroter Audi A4 beim Ausparken ihren grünen Audi anfuhr. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu ...