Einer Autofahrerin ist am Sonntagabend auf der KG 4 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau befuhr mit ihrem Skoda die Kreisstraße und musste an der Einmündung zur Schweinfurter Straße verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden VW Golf erkannte dies offenbar zu spät und prallte mit seinem Pkw in das Heck des Skoda. Der VW Golf musste später abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 6500 Euro. pol