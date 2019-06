Autofahrerin auf Brand aufmerksam gemacht

Der Aufmerksamkeit und schnellen Reaktion einer 37-jährigen Autofahrerin ist es zu verdanken, dass bei einem Pkw-Brand niemand verletzt wurde. Die Frau befuhr am Mittwochmittag die Kronacher Straße und bemerkte, dass der hinter ihr fahrende Mercedes, im Bereich des Unterbodens Feuer gefangen hatte. Geistesgegenwärtig hielt sie an und machte die 34-jährige Mercedes-Fahrerin auf den Brand aufmerksam. Die beiden Frauen brachten sich umgehend in Sicherheit. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es Passanten, mittels herbeigeholter Feuerlöscher, den Brand zu löschen. Am Pkw der Geschädigten entstand jedoch trotzdem wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.