Autofahrer verliert bei Glätte die Kontrolle

Am Donnerstag ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rügheim und Mechenried ein Verkehrsunfall, bei dem zwei heranwachsende Mitfahrer leicht verletzt wurden. Wegen überfrierender Nässe war ein 19-jährige Autofahrer in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geraten. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Die Insassen im Heck kamen mit leichten Verletzungen davon, Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt. Der Pkw wurde mit Totalschaden geborgen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.