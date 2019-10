Höchstadt a. d. Aisch 15.10.2019

Autofahrer verhindert schweren Unfall

Glück im Unglück hatte ein Radfahrer am Montagmittag in der Großen Bauerngasse in Höchstadt, als er diese überqueren wollte und unvermittelt vor ein Auto fuhr. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß...